Deux sœurs jumelles, jouées par Catherine Deneuve et Françoise Dorléac, qui vivent dans la musique, les rêves d'amour et le décor pastel de la ville de Rochefort... Avec « Les Demoiselles de Rochefort », Jacques Demy et Michel Legrand lancent, en 1967, une comédie musicale française qui raconte, en alexandrins parlés et chantés, la quête du bonheur.

