Travelling : La Chèvre, Francis Veber, 1981 sur Auvio

Des vacances au Mexique se terminent mal pour Marie Benz, malchanceuse, poisseuse, naïve, véritable miss catastrophe.

Sur la piste de cette pauvre fille, son père envoie un pauvre gars, François Perrier, une chèvre en fait, tout aussi malchanceux qu'elle, campé d'un détective pragmatique et dubitatif devant les gaffes de son partenaire. Le tout, ça donne un des tous grands succès de Francis Veber, "La Chèvre", sorti en 1981, deuxième film de ce scénariste, réalisateur, dialoguiste français.

Le film, tourné sous une chaleur écrasante, avec un Pierre Richard très amoureux de sa nouvelle compagne et libidineux, un Gérard Depardieu suant son quintal à coup de bibine, un Francis Veber tourmenté par la Turista, offre un des duos comiques les plus célèbres du cinéma francophone.

