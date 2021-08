Travelling : Le Cercle des poètes disparus (1989) de Peter Weir sur Auvio

Dans les années 90, quand les adolescents se rendaient encore au cinéma, l'évocation de ce groupe de jeunes gens, coincés dans une école austère, dans un carcan familial traditionnaliste et qui découvrent un jour la liberté des mots, fait mouche.

Le Cercle des poètes disparus de Peter Weir est certainement le film le plus populaire de l'année 1989. Il récolte l'Oscar du meilleur scénario en 1990, le César du meilleur film étranger.

Ne tardons plus, Ô Capitaine, mon capitaine. Il est temps d'ouvrir la porte du Cercle des poètes disparus.

