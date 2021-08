Travelling : La dernière tentation du Christ (1988) de Martin Scorsese sur Auvio

Il est toujours difficile de parler de religions, encore plus de dessiner, de raconter autrement, de peindre, de filmer les dogmes, prophètes et autres histoires saintes sans soulever des tempêtes de protestations.

Et des protestations, c'est exactement ce qui est arrivé à Martin Scorcese quand il s'est mis en tête de raconter la vie de Jésus dans "La dernière tentation du Christ" en 1988, une adaptation par Paul Schrader du roman de Nikos Kazantzakis publié en 1955. Le film, comme le livre, raconte l'histoire d'un Jésus profondément humain, luttant contre sa part divine.

