Plan 9 d'Outre-Espace

C'est le plus mauvais film de l'histoire du cinéma. Un titre glorieux, dont le réalisateur Ed Wood se serait volontiers passé.

Mais on ne choisit pas toujours ce que l'histoire retient de nous et son Plan 9 d'Outre-espace, Plan 9 from Outerspace (1959), est passé à la postérité comme étant le nanar ultime.

