Travelling : Thelma et Louise, Ridley Scott, 1991 sur Auvio

"Thelma et Louise", de Ridley Scott, sorti en 1991, est un road movie au féminin, Oscar du meilleur scénario. A l'écran Susan Sarandon et Geena Davis dans les rôles principaux, jouant les filles de l'air poursuivie par un flic atypique, Harvey Keitel. Le film lance également la carrière de Brad Pitt.



Thelma et Louise, c'est l'histoire d'une cavale involontaire dans des décors immenses, spectaculaires. Une légende féministe dont les héroïnes sont des Américaines moyennes confrontées à une foule d'obstacles auxquels elles essaient simplement de survivre, répondant à la violence par la violence.

Mais Thelma et Louise, à sa sortie, déclenche les polémiques. Cette cavale de deux femmes tuant un homme, braquant une banque, ne plait pas à tout le monde. On a peur que dans la vraie vie les femmes fassent comme dans le film. Car pour la première fois au cinéma, "Thelma et Louise" montre deux personnages forts, deux femmes qui répondent par les armes à des agressions masculines.

Ecrit par Callie Khouri, une scénariste, tourné par Ridley Scott, le plus américain des réalisateurs anglais, Thelma et Louise renverse les codes du road movie et présente une magnifique amitié au féminin.

La scène finale, d'anthologie, célébrant tragiquement le choix de la liberté, marque les esprits et est, depuis, devenue culte. Thelma et Louise est un film qui sonne juste et dans lequel se retrouveront bon nombre de spectatrices. Un quart de siècle plus tard, il n'a pas pris une ride.

Casting et équipe Animateur Catherine FATTEBERT