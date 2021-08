Travelling : 37°2 le matin, Jean-Jacques Beineix, 1986 sur Auvio

C'est une histoire d'amour qui confine à la folie, entre Zorg et Betty. Une jeune femme sensuelle, insouciante, exigeante, un écrivain manqué, qui fait plein de petits boulots, des bungalows à repeindre, un roman et une muse, une fausse-couche et l'autodestruction, voilà pour les éléments de "37°2 le matin", le film de Jean-Jacques Beineix sorti en 1986.



Grand succès du cinéaste, "37°2 le matin" est l'adaptation à l'écran du roman du même nom de Philippe Djian, sorti juste un an avant. De ce film, nous retiendrons qu'il est celui d'une génération.

