Travelling : Le Fantôme du Paradis, Brian De Palma, 1974 sur Auvio

Travelling vous emmène dans l'histoire des tournages des films cultes. C'est la petite histoire des grands films qui vous est racontée entre anecdotes, archives et extraits. Placés dans notre projecteur sonore, ces mêmes films révèlent leur propre récit et nous permettent d'inviter, dans notre cinéma radiophonique, tous les artisans du 7ème Art. "Le Fantôme du Paradis" ("Phantom of the Paradise") est un film musical et baroque de Brian De Palma sorti en 1974. Il raconte lʹhistoire dʹun musicien candide dont la cantate est volée et exploitée sans vergogne par un producteur peu scrupuleux. Producteur qui lui vole également son visage, sa réputation, sa voix et la femme quʹil aime. Il ne restera plus au musicien défiguré quʹà se travestir et à hanter le théâtre Paradise en assassinant tout le monde, jusquʹà satisfaire enfin son désir de vengeance. Véritable brassée dʹinfluence, le film dénonce lʹexploitation des artistes par les majors. Cʹest le pied-de-nez du réalisateur Brian De Palma au système industriel des milieux artistiques. Le film évoque également "Le Fantôme de l'Opéra", le roman de Gaston Leroux, "La Belle et la Bête", la figure de Dorian Gray et le mythe de Faust et son commerce avec le diable. "Le Fantôme du Paradis" est aussi une belle opportunité pour Brian De Palma de parler de son amour de lʹart et du cinéma, comme de la musique. Le film célèbre toutes les formes musicales, jouant des excès du moment. Le film sort en pleine vague du glam rock, une période particulièrement féconde en matière de rock. De Palma engage pour Paul Williams pour composer toutes les chansons du film. Le musicien saura ouvrir son art à toute une palette de styles. Ses chansons participeront au succès du film. Même si le succès viendra sur le tard avec le statut de film culte. Ironie de lʹhistoire: Paul Williams joue le rôle de Swan, le producteur. Présentation : Catherine FATTEBERT