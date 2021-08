Travelling : Le Pianiste, Roman Polanski, 2002 sur Auvio

"Le Pianiste" ("The Pianist") de Roman Polanski, sorti en 2002 est une terrifiante méditation sur l'horreur et sur l'Histoire, celle avec un grand H, celle de l'Allemagne nazie, de l'épuration ethnique, de la guerre, des Russes et des Polonais, comme celle plus intime d'un homme confronté à la nécessité de survivre. "Le Pianiste", c'est le récit biographique de Wladyslaw Szpilman, pianiste juif, survivant du ghetto de Varsovie.

Szpilman, surnommé Wladek, pianiste officiel de la radio polonaise, figure connue des milieux culturels, se retrouve, comme tous les juifs de Varsovie, petit à petit coupé du monde lorsque les nazis s'emparent de la ville et retirent progressivement les droits aux juifs en les enfermant dans les ghettos.

Mais Szpilman, de hasards du destin en rencontres improbables, réussit à se terrer et à disparaître pour mieux renaître, une fois la guerre terminée, tel un Phoenix qu'aurait nourri la musique de Chopin.

Le film raconte l'histoire vraie de Szpilman, inscrivant la petite histoire dans la grande, retraçant la lutte pour survivre de ce célèbre pianiste juif interprété avec sensibilité par Adrien Brody. Pour Roman Polanski, survivant du ghetto de Cracovie, "Le Pianiste" est son film hommage aux victimes et à lui-même, à sa famille, à sa mère disparue dans les camps de concentration.

D'un souffle dramatique, quoique de facture très classique, portant le récit à bout de caméra, Polanski signe un film qui enchante le public et la critique. "Le Pianiste" obtient la Palme d'or du Festival de Cannes 2002 ainsi que sept César et trois Oscars en 2003.

