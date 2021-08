Travelling : Les Diaboliques, Henri-Georges Clouzot, 1955 sur Auvio

C'est un film français, terrifiant, un polar à la conclusion retorse et extraordinaire, "Les Diaboliques", d'Henri-Georges Clouzot sorti en 1955.

Adapté d'un roman de Pierre Boileau et Thomas Narcejac, transposant l'histoire de base dans une pension d'écoliers, le film met en scène dans les rôles principaux Simone Signoret, Véra Clouzot, Paul Meurisse et Charles Vanel. L'histoire mélange des éléments de thriller et d'horreur et marque durablement les esprits.

C'est, après "Le salaire de la peur", un des tout grand succès du cinéaste. Henri-Georges Clouzot voulait faire de sa femme Véra une star. Il y parvient enfin. Mais à quel prix.

Le tournage est tendu, l'ambiance est délétère. Le cinéaste n'est pas un tendre, il est connu dans le milieu pour son sale caractère. Véra fatigue, Simone Signoret s'énerve, elle, l'amie du couple. On dépasse de huit semaines le plan de tournage. Mais l'enjeu en vaut la peine.

60 ans plus tard, "Les Diaboliques" est un devenu un classique qu'Alfred Hitchcock aurait voulu réaliser.

