Travelling : Spider-Man, Sam Raimi, 2002 sur Auvio

L'époque est maintenant propice aux tisseurs de toiles. Travelling vous propose un film de superhéros, "Spider-Man" de Sam Raimi, sorti en 2002.

Le Batman de Tim Burton est déjà passé par le succès. Et les technologies numériques sont désormais suffisamment avancées pour permettre à Spider-Man de se balancer où bon lui semble à New York. Premier d'une franchise qui en comptera trois, à l'époque du moins, ce Spider-Man entre dans l'histoire du cinéma par son traitement proche de la bande dessinée, par son héros incarné par Tobey Maguire, un jeune homme au visage enfantin, par une scène de baiser à l'envers, par l'ancrage du film dans le New-York contemporain, au sortir des attentats du 11 septembre 2001.

C'est un film de super héros adolescent, racontant son temps, quarante ans après à sa création en 1962 par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko. Sam Raimi lui offre une dimension humaine où les motivations et les ambivalences du personnage prennent plus de place que ses voltiges.

A l'écran, Tobey Maguire, mais aussi Kirsten Dunst, Willem Dafoe, James Franco. Le succès est au rendez-vous, ralliant tant les fans du comics que les amateurs de films d'action. L'histoire, à l'époque, retient ce Spider-Man comme le meilleur démarrage de tous les temps pour un film en Amérique.

Il ne nous reste plus qu'à nous lancer dans le vide, entre deux immeubles, et espérer faire un succès avec les franchises de super-héros. Avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités, dira l'oncle Ben au héros, sans se douter de rien et surtout pas de la place que vont prendre les super-héros dans le cinéma contemporain.

