Travelling : "MASH" de Robert Altman, 1970 sur Auvio

Travelling vous emmène dans l'histoire des tournages des films cultes. C'est la petite histoire des grands films qui vous est racontée entre anecdotes, archives et extraits. Placés dans notre projecteur sonore, ces mêmes films révèlent leur propre récit et nous permettent d'inviter, dans notre cinéma radiophonique, tous les artisans du 7ème Art. "MASH" est une comédie militaire, une satire potache, un brûlot contre lʹarmée, les bien-pensants et la religion, un film signé Robert Altman sorti en 1970. Tiré du roman de Richard Hooker, le film est un véritable pavé dans la marre de la bienséance. Présentation : Catherine FATTEBERT