Travelling : "Terminator", James Cameron 1984 sur Auvio

Travelling vous emmène dans l'histoire des tournages des films cultes. C'est la petite histoire des grands films qui vous est racontée entre anecdotes, archives et extraits. Placés dans notre projecteur sonore, ces mêmes films révèlent leur propre récit et nous permettent d'inviter, dans notre cinéma radiophonique, tous les artisans du 7ème Art. "Terminator", James Cameron 1984 Classique du cinéma dʹaction et dʹanticipation, le film traite du voyage dans le temps, de la peur de lʹavenir, des machines qui se révoltent, de menaces et dʹintelligences robotiques. En 2029 ce qui reste de lʹhumanité, balayée par une guerre nucléaire, se bat encore contre les machines dirigées par Skynet, une intelligence artificielle. A la tête de la résistance humaine, John Connor. Mais Skynet décide dʹenvoyer dans le passé, en 1984, un Terminator pour assassiner la mère du leader humain et éviter ainsi quʹil ne soit conçu. Né dʹun rêve fait par le réalisateur à Rome, le film remporte en 1985 le Grand Prix du Festival du film fantastique à Avoriaz et trois Saturn Awards pour le meilleur maquillage, meilleur film de science-fiction et meilleur scénario. Présentation : Catherine FATTEBERT