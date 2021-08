Travelling : « Cléôpatre », Joseph Leo Mankiewicz, 1963 sur Auvio

Aujourd'hui dans Travelling, un film pharaonique : Cléopâtre, Cleopatra, de Joseph Leo Mankiewicz, avec Elisabeth Taylor, Richard Burton, et Rex Harrison dans les rôles titres, l'un des films les plus coûteux et les plus célèbres du cinéma.

Cléopâtre, commencé à la va-vite par Rouben Mamoulian, terminé dans la douleur par Joseph Mankiewicz, coûte si cher qu'il manque de couler la 20th Century Fox, la maison de production.

