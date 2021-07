Travelling : La vie aquatique, (The Life Aquatic with Steve Zissous), Wes Anderson (2004) sur Auvio

C'est un film contemporain et hors du temps, rêveur et documentaire, parodique et dramatique, familial et solitaire.

Un film de tout et son contraire, une sorte d'OVNI cinématographique, La vie aquatique (The Life Aquatic with Steve Zissou), 4e long métrage de Wes Anderson sorti en 2004.

Un film maritime et drôle, dédié à l'océanographe Jacques-Yves Cousteau dont il s'inspire très librement de la vie.

Tous les protagonistes portent des bonnets rouges et voguent sur le Belafonte à la poursuite de poissons merveilleux et d'un requin-jaguar tueur.

A l'écran Owen Wilson, Cate Blanchett, Angelica Huston, Bill Murray, et tant d'autres.

Humour, vengeance, paternité, aventure, un cocktail explosif et loufoque qui devient ici épopée aquatique.

