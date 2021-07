Travelling : Excalibur", John Boorman, 1981 sur Auvio

"Excalibur" est un film qui explore la légende arthurienne, qui évoque Merlin l'enchanteur, Morgane, Mordred, Lancelot du Lac et tous les chevaliers de la Table ronde. Film américano-britannique, il est réalisé par John Boorman en 1981. Excalibur, l'épée du pouvoir, forgée dans la nuit des temps pour assurer l'invulnérabilité de celui qui saura la mériter. Excalibur, gardée par la belle dame du lac ou fichée dans un rocher, attendant celui qui pourra l'en retirer. Excalibur, symbole de l'espoir, mythe flamboyant d'un Moyen-Age illuminé et violent. Basé principalement sur le livre de Thomas Malory, un ouvrage du 15e siècle, le film raconte l'épopée du roi Arthur, ses démons, ses alliés, ses guerres, sa quête du Graal. Le personnage de Merlin fait, quant à lui, le lien entre les époques et représente le monde magique qui va disparaître avec l'avènement du christianisme. Fatalité, "épisme", prédestination, tout cela accentue encore le caractère tragique de cette histoire. Il ne nous reste plus qu'à retirer l'épée du rocher et nous pourrons être rois pendant une heure Travelling vous emmène dans l'histoire des tournages des films cultes. C'est la petite histoire des grands films qui vous est racontée entre anecdotes, archives et extraits. Placés dans notre projecteur sonore, ces mêmes films révèlent leur propre récit et nous permettent d'inviter, dans notre cinéma radiophonique, tous les artisans du 7ème Art.