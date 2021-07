Travelling : "Les aventures de Rabbi Jacob", de Gérard Oury, 1973 sur Auvio

Qu’on aime ou qu’on n’aime pas le cinéma comique des années 70, qu’on apprécie ou pas Louis de Funès, ou Gérard Oury, personne ne peut nier que "Les aventures de Rabbi Jacob" sorti en 1973 est devenu est un film culte. Plaidoyer contre le racisme et la haine ordinaire, sorti en pleine explosion du conflit israélo-palestinien, le film marque par ses dialogues, ses situations absurdes, ses multiples rebondissements Travelling vous emmène dans l'histoire des tournages des films cultes. C'est la petite histoire des grands films qui vous est racontée entre anecdotes, archives et extraits. Placés dans notre projecteur sonore, ces mêmes films révèlent leur propre récit et nous permettent d'inviter, dans notre cinéma radiophonique, tous les artisans du 7ème Art.