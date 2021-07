Travelling : "Paris, Texas", Wim Wenders, 1984 sur Auvio

Travelling vous emmène dans l'histoire des tournages des films cultes. C'est la petite histoire des grands films qui vous est racontée entre anecdotes, archives et extraits. Placés dans notre projecteur sonore, ces mêmes films révèlent leur propre récit et nous permettent d'inviter, dans notre cinéma radiophonique, tous les artisans du 7ème Art. Un road-movie familial, l’histoire d’un homme porté disparu depuis 4 ans, recueilli par son frère, qui va retrouver son fils qu’il n’a pas vu grandir et son ex-femme. Splendeur de la désolation, du mutisme, de l’errance, de l’amour, "Paris, Texas" de Wim Wenders obtient la Palme d’or au Festival de Cannes en 1984. Présentation : Catherine FATTEBERT