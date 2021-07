Travelling : "L'aventure, c'est l'aventure", Claude Lelouch, 1972 sur Auvio

Travelling vous emmène dans l'histoire des tournages des films cultes. C'est la petite histoire des grands films qui vous est racontée entre anecdotes, archives et extraits. Placés dans notre projecteur sonore, ces mêmes films révèlent leur propre récit et nous permettent d'inviter, dans notre cinéma radiophonique, tous les artisans du 7ème Art. "L’aventure c’est l’aventure" est un film de Claude Lelouch sorti en 1972, boudé à sa sortie et, depuis, devenu incontournable quand on évoque le cinéma français des années 70. Le film raconte l’histoire de cinq truands qui pratiquent les enlèvements comme d’autre vont travailler à la poste. Aldo Maccione, Jacques Brel, Lino Ventura, Charles Denner et Charles Gerard sont les 5 pieds nickelés qui évoluent dans l’actualité contemporaine sous la direction de l’enfant terrible du cinéma d’auteur. Présentation : Catherine FATTEBERT