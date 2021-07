Travelling : "L'aventure, c'est l'aventure", Claude Lelouch, 1972 sur Auvio

"L'aventure c'est l'aventure" est un film de Claude Lelouch sorti en 1972, boudé à sa sortie et, depuis, devenu incontournable quand on évoque le cinéma français des années 70.

Le film raconte l'histoire de cinq truands qui pratiquent les enlèvements comme d'autre vont travailler à la poste. Aldo Maccione, Jacques Brel, Lino Ventura, Charles Denner et Charles Gerard sont les 5 pieds nickelés qui évoluent dans l'actualité contemporaine sous la direction de l'enfant terrible du cinéma d'auteur.

Casting et équipe Animateur Catherine FATTEBERT