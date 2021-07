Travelling : La vie de Brian, Terry Jones, 1979 sur Auvio

Travelling vous emmène dans l'histoire des tournages des films cultes. C'est la petite histoire des grands films qui vous est racontée entre anecdotes, archives et extraits. Placés dans notre projecteur sonore, ces mêmes films révèlent leur propre récit et nous permettent d'inviter, dans notre cinéma radiophonique, tous les artisans du 7ème Art. "La Vie de Brian", "Life of Brian", raconte l’histoire de Brian Cohen, né dans une étable avoisinante d’un autre bébé, tous deux le même jour, à la même heure. L’autre bébé étant Jésus de Nazareth, l’histoire de Brian va se retrouvée mêlée à celle du Christ dans un imbroglio délirant. "La Vie de Brian" est un film de Terry Jones, avec au scénario l’entier des Monty Python, à savoir : Terry Gilliam, John Cleese, Graham Chapman, Michael Palin, Eric Idle et Terry Jones, évidemment. Présentation : Catherine FATTEBERT