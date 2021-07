Travelling : "Les Ailes du Désir" ("Der Himmel über Berlin"), Wim Wenders, 1987 sur Auvio

C'est un film tombé du ciel, "Les Ailes du Désir" ("Der Himmel über Berlin") de Wim Wenders, qui sort en 1987, Prix de la mise en scène au Festival de Cannes la même année. "Les Ailes du Désir" est un des tout grands succès du cinéaste allemand, couronné précédemment pour son excellent "Paris Texas".



A l'écran Bruno Ganz, Peter Falk, Solveig Dommartin et Otto Sander. C'est un conte que nous narre cinématographiquement le réalisateur allemand. Un conte ni cruel, ni gnangnan, ni pétri de bons sentiments, celui d'un ange qui veut s'incarner car amoureux d'une trapéziste. Une histoire toute simple.



Dans une Allemagne d'avant la chute du mur, Wim Wenders filme Berlin en noir et blanc, pour venir petit à petit à la couleur. Son directeur de la photographie n'est autre que l'homme qui avait magnifié "La Belle et la Bête" de Cocteau, Henri Alekan.



Wenders fait le pari osé que les spectateurs plongent dans ses histoires d'anges et ne soient pas... déchus... comme il fait le pari qu'après son film, les mêmes spectateurs aimeront Berlin et l'allemand.

Pari gagné puisque le film est un succès non démenti du cinéaste.

Casting et équipe Animateur Catherine FATTEBERT