Travelling : West Side Story, Robert Wise et Jerome Robbins, 1961 sur Auvio

Du rythme, du swing éternel, un film musical, une référence absolue: c'est "West Side Story", de Robert Wise et Jerome Robbins, sorti en 1961. Un film incroyable qui a marqué des générations de spectateurs, même, et surtout, ceux qui n'apprécient pas les comédies musicales.



Une musique qui vous enveloppe et ne vous lâche plus. Des chorégraphies qui, en leur temps, révolutionnent le genre. Une histoire sur fond de Roméo et Juliette dans le New York des années 1960. Une guerre des gangs en mode musical sur les notes enlevées de Leonard Bernstein.



Le film est d'abord un succès de Broadway. Son adaptation cinématographique ne passe pas inaperçue. A l'écran, Nathalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris, Russ Tamblyn et Rita Moreno jouent, dansent et chantent magnifiquement. West Side Story remporte dix Oscars en 1962.



Nous avons plein de choses à vous raconter. Ne tardons pas, entre les Jets et les Sharks, les Montaigu et les Capulet du film, il vous faut à présent choisir votre camp.

