Travelling : Viridiana, Luis Buñuel, 1961 sur Auvio

Luis Buñuel est un réalisateur clé du 20e siècle, un homme à l'univers fascinant, déroutant, où les fantasmes rencontrent le scandale.

Buñuel c'est l'homme qui a réalisé un chien andalou avec Salvador Dali, véritable manifeste de cinéma surréaliste.

C'est lui qui a travaillé sur Los Olvidados, Le journal d'une femme de chambre, L'Ange Exterminateur, Le Charme discret de la bourgeoisie, Belle de jour et cet Obscur objet du désir.

Lui, le cinéaste profondément marqué par le surréalisme, fustigeant la bourgeoisie, l'hypocrisie de l'église, la bêtise et la suffisance de la bourgeoisie, la bestialité populaire.

Lui, le philosophe cinématographique, obligeant le spectateur à douter de la pérennité de l'ordre existant.

L'homme aime choquer, avec l'air de ne pas y toucher et règle ses comptes l'écran avec l'oppression subie dans sa jeunesse tout en abordant ses thèmes préférés : le fétichisme sexuel et l'inceste.

Aujourd'hui, dans Travelling, nous vous parlons de Viridiana, chef-d'œuvre existentialiste qui gagne la Palme d'or à Cannes en 1961 et qui fait un scandale international.

Interdit en Italie, en Espagne, sortie retardée en France, le film entre dans la légende.

