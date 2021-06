C'est un chef-d'œuvre, un western crépusculaire, animé d'une histoire sordide et véridique, qui va faire couler une maison de production et faire de son réalisateur un paria absolu.

Ce film, c'est "La Porte du Paradis", "Heaven's Gate", de Michael Cimino, sorti en 1980, le plus gros bide de l'histoire du cinéma.

