"Eraserhead" ("Labyrinth Man") de David Lynch (1977) est un film sombre, horrifique, qui a suscité un nombre important d'interprétations et soulevé l'admiration comme le dégoût.

Tourné en noir et blanc, racontant une histoire étrange, aux limites de l'absurde, il met en scène le personnage d'Henry, halluciné, aux cheveux dressés sur la tête, pris entre rêves et cauchemars.

