Travelling : Dirty Dancing sur Auvio

C'est un film qui fait danser le cœur sur un air de Mambo, qui donne envie de fondre des guimauves et d'embrasser le premier Bad boy venu. C'est Dirty Dancing d'Emile Ardolino, sorti en 1987, qui nous transporte dans les sixties, sur la piste de danse et des émois rythmiques de Baby et de Johnny.

Patrick Swayze en trois pas, le geste leste, le torse musclé, le cheveu gominé, réussit à envahir l'imaginaire adolescent, et fait fondre les filles, jeunes et vieilles. Et entre ses bras, Jennifer Grey s'émancipe.

