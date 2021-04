Travelling : "Un éléphant ça trompe énormément", Yves Robert, 1976 sur Auvio

C'est une comédie française au récit choral parmi les plus touchantes, une histoire d'hommes, de démon de midi, de femmes, de tennis, de mères envahissantes. Elle a pour titre : "Un éléphant ça trompe énormément", d'Yves Robert, sorti en 1976.

C'est l'histoire d'une bande d'amis qui jouent au tennis chaque semaine et qui se retrouvent, à la quarantaine, à jongler avec leurs pulsions sexuelles, la vie qui continue d'avancer et des incompatibilités d'humeur.

Chronique d'une époque, le film d'Yves Robert et de Jean-Loup Dabadie, raconte à merveille la nostalgie du temps qui passe

