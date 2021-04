"Basic Instinct", de Paul Verhoeven, sort en 1992. C'est un thriller, un film policier, sombre, qui met en scène une blonde sulfureuse, un pic à glace, un meurtre sanglant, un interrogatoire sexy et un flic obnubilé.

Il raconte la relation intense et torride entre un officier de police et sa principale suspecte, une écrivaine étrange et charnelle, Catherine Tramell.

