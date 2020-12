Travelling : Le Crabe-tambour sur Auvio

Aujourd'hui dans Travelling, le Crabe-Tambour, le chef-d'œuvre de 1977 de Pierre Schoendoerffer.

Le réalisateur adapte son propre roman, Grand Prix du roman de l'Académie française sorti l'année précédente.

A l'écran, les épisodes de la vie du lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume, nommé Willsdorff dans le film, surnommé le Crabe-Tambour, racontés par ses amis et compagnons, soit un commandant rongé par le cancer, et un médecin.

Le film se présente comme une suite de discussions et d'évocations de souvenirs en flashbacks, sur fond de travail et de vie à bord d'un bateau escorteur dans les eaux glacées près de Terre-Neuve.

Le personnage du Crabe-Tambour y apparaît comme la figure centrale, un chat noir fiché sur l'épaule, figure mythique, personnification d'un idéal.

Le film se teinte de la nostalgie de ces officiers marqués par les désillusions au sortir des guerres françaises, Indochine et Algérie.

Récit des survivants, récit des hommes en marche, récits des hommes qui ont fait ces guerres, le film pose des questions, sans apporter de réponses et raconte simplement la fin du voyage.

