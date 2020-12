Le trésor de la Sierra Madre est un film d'aventure avec une chasse au trésor, trois chercheurs d'or et une traversée des montagnes mexicaines, bref un film philosophique où l'or finit par corrompre les esprits et tout détruire.

C'est un classique de John Huston, avec Humphrey Bogart, Tim Holt et Walter Huston, sorti en 1948.

