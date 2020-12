Travelling : Delicatessen de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet (1991) sur Auvio

C'est un film fantastique, poétique, étrange, cannibale, punk, retro, burlesque, morbide, doré, magique, fantasmagorique. Les mots manquent presque pour décrire le monde foisonnant de "Delicatessen" de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet sorti en 1991.

L'histoire d'un ancien clown engagé par un boucher ogre comme homme à tout faire dans un immeuble aux confins du temps et de l'espace. S'y croisent un éleveur d'escargots, un fabriquant de boîte à meuh, des troglodistes végétariens, une scie musicale, une suicidaire inventive et une jeune femme amoureuse.

Les comédiens promènent leurs gueules dans ce film particulier. Jean-Claude Dreyfus, Dominique Pinon, Rufus, Ticky Holgado, Marie-Laure Dougnac et Karin Viard sont tous embarqués dans un univers foisonnant à la limite de l'absurde.

Cet Objet Filmique non identifié, quand il sort en 1991, fait sensation. La bande dessinée y côtoie l'univers de Marcel Carné, les photographies de Robert Doisneau et les utopies de Métal Hurlant. L'esthétique particulière de "Delicatessen" marque son époque et signe les œuvres du duo Caro et Jeunet.

Certains critiques regrettent l'aspect esthétisant de la chose, reprochant à ses auteurs leur originalité formelle. D'autres encensent ce film à part, unique en son genre à ce moment-là. Il gagne quatre César en 1992.

