Travelling : Barry Lyndon de Stanley Kubrick (1975) sur Auvio

"Barry Lyndon" est une épopée à travers l'Europe des Lumières, un film de Stanley Kubrick, sorti en 1975. A l'écran, l'univers d'un parvenu et son voyage initiatique adapté des "Mémoires de Barry Lyndon" de William Makepeace Thackeray.

Une histoire d'anti-héros traitée esthétiquement à la manière de tableaux d'époques. Réalisé en décors naturels, avec des costumes d'époques, filmé à la seule lumière des bougies pour les scènes d'intérieur, "Barry Lyndon" est une somptueuse et scrupuleuse fresque historique à la photographie impeccable. Mozart, Haendel et Schubert s'invitent sur la bande-son.

Mais son tournage n'est pas simple. 300 jours de tournage sur deux ans, de nombreuses interruptions, des menaces de l'IRA, 11 millions de budget et Stanley Kubrick absorbé par la réalisation de son œuvre. Il pousse à bout ses collaborateurs et ses comédiens. Ryan O 'Neal et Marisa Berenson se retrouvent au service d'un metteur en scène avide de perfection. Le tournage est tendu. Mais il faut bien ça pour faire découvrir la cruauté et les raffinements d'une société sur le déclin, le siècle des lumières en perdition juste avant la révolution française.

Le film rencontre un succès mitigé à sa sortie. Boudé en Angleterre et aux Etats-Unis, il bat des records de recettes en France. Il récolte le BAFTA du meilleur réalisateur et 4 Oscars, Meilleure adaptation musicale, Meilleure direction artistique, Meilleure photographie, et Meilleurs costumes.

Casting et équipe Animateur Catherine FATTEBERT