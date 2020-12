Travelling : Yellow submarine de George Dunning (1968) sur Auvio

Yellow Submarine est dessiné par Heinz Edelmann qui met tout son talent dans cette œuvre particulière. Les dessins y sont vraiment exceptionnels, riches et variés, empruntant à l'esprit du moment, à la photographie, aux collages, à la pop culture, à la bande dessinée.

Yellow submarine est une aventure de fiction, rocambolesque, et psychédélique, parlant d'amour et de musique, mettant en scène les Beatles: Paul, George, John et Ringo.

Ceux-ci sont doublés par des acteurs. Ils n'apparaissent en personne qu'à la fin du film quand la musique est revenue maîtresse de Pepperland.

La bande originale du film sort en album le 17 janvier 1969.

Elle comprend six chansons des Beatles dont celle qui donne son titre au film. Quatre sont inédites. Le reste se compose de la trame orchestrale de George Martin.

A sa sortie, le film des Beatles reçoit un accueil modéré de la part du public anglais.

Trop fouillis, trop moderne, trop psychédélique peut-être.

Mais les Américains adorent.

Casting et équipe Animateur Catherine FATTEBERT