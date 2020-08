Travelling : Batman, Tim Burton, 1989 sur Auvio

Batman, l'homme chauve-souris, est un personnage de comics porté à l'écran par Tim Burton en 1989. Créé par Bob Kane et Bill Finger en 1939, Batman a survolé la bande dessinée, le cinéma et les séries télé pendant des années, avant de s'incarner, 50 ans plus tard, sous les traits d'un Michael Keaton, combattant le Joker joué, lui, par Jack Nicholson.

Le film de Tim Burton remet au centre du jeu cinématographique un personnage de superhéros, adoré des geeks européens et des enfants américains, un justicier masqué combattant un méchant haut en couleur.

