Travelling : Mort à Venise (Morte a Venezia), Luchino Visconti, 1971 sur Auvio

"Mort à venise" est un film sur la mélancolie, le brouillard, le chamboulement, l'errance intellectuelle, la fascination. On a dit beaucoup de choses sur ce film de Luchino Visconti, sorti en 1971. Ça a semblé scandaleux.

Parce qu'il y a l'homosexualité refoulée de Thomas Mann lui-même, l'auteur du livre, celle de Dirk Bogarde, l'interprète principale et celle du réalisateur. Parce qu'il y a de la pédophilie. Le personnage principal, Gustav von Aschenbach, tombe amoureux fou d'un garçon de 14 ans. Il ne se passe rien. Il n'empêche, il y a ce trouble qui provoque un certain malaise, et le regard du vieux sur le jeune.

Et puis, on a évoqué la beauté plastique des images et la notion même de beauté interrogée au cœur du film. Car c'est un film sur la beauté où chaque image est un tableau, pensé, construit comme tel.

