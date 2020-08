Travelling : La Poison, Sacha Guitry, 1951 sur Auvio

L'histoire est celle, absurde, d'un homme qui ne peut plus supporter sa femme. Et réciproquement. Chacun projette de tuer l'autre. Lhomme se montrera plus malin et réalisera le crime parfait.

Comédie de mœurs villageoise et drame familial absurde qui permet au cinéaste, Sacha Guitry, de régler ses comptes avec la société française de la libération ainsi qu'avec la justice.

La Poison, de Sacha Guitry, avec Michel Simon, sort en 1951.

