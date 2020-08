Travelling : Love Story, Arthur Hiller (1970) sur Auvio

Love Story, d'Arthur Hiller, sorti en 1970, basé sur un scénario d'Erich Segal, est un mélodrame absolument culte, un film qui a fait pleurer des générations de spectateurs, une histoire d'amour toute simple inspirée du Prince et de la Bergère confrontés au mauvais sort.

Cette histoire classique à laquelle personne ne croyait en plein courant du Nouvel Hollywood, alors que le cinéma parle de guerre et de hippies, attire les foules dans les cinémas avec, à l'écran, des acteurs vrais et entiers qui ne sont même pas des têtes d'affiche. C'est du jamais vu.

Dans la foulée, un roman sort, réveillant le sentimentalisme endormi d'une foule de lecteurs. La bande originale fait également un carton. On l'entend sur toutes les radios.

L'histoire, sans violence, évoque un amour tendre entre Ryan O'Neal, jouant un étudiant de Harvard, issu d'une famille riche et influente et Ali Mac Graw, d'origine italienne, pauvre, étudiante en musique à Radcliffe. Tout les oppose, tout les attire, ils se marieront malgré l'opposition des parents et feront face à la maladie qui ruinera leur couple.

