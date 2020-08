Travelling : 2001: L'Odyssée de l'Espace, Stanley Kubrick, 1968 sur Auvio

"2001: L’Odyssée de l’espace" (A Space Odyssey) de Stanley Kubrick, sorti en 1968 est un film étrange, passionnant, mystique, révolutionnaire, cosmologique, cosmogonique, écrit avec Arthur C. Clarke. Et quand un grand réalisateur rencontre un grand écrivain, ça donne un grand film. "2001: L’Odyssée de l’espace" l’est indéniablement par ses dimensions techniques, sa durée, sa portée et ses réflexions. Il ne s’agit pas à proprement parler de science-fiction, mais de perspectives scientifiques, de reportage fiction et d’hypothèses raisonnables sur la conquête de l’espace. Et tout ça avant même que l’on ne pose le pied sur la lune. Mais sous ses aspects techniques, il est aussi la première épopée, le premier récit d’aventures, la première Odyssée. Le film a des aspects de récit merveilleux et de conte fantastique avec ses passagers en partance pour Jupiter à 800 millions de kilomètres pour tenter de percer une fameuse énigme de l’origine de la vie et de l’avenir de l’homme. "2001: L’Odyssée de l’espace" est un film expérimental qui a intrigué des générations d’amateur de SF, comme il a intrigué des générations d’amateurs de Kubrick, et des générations de philosophes de comptoir et d’amoureux de l’espace. Certains ont parlé dopera cosmique, d’autres de fantastique métaphore humaine, à vous de vous faire votre opinion. Présentation : Catherine FATTEBERT