Travelling : Mon Oncle, Jacques Tati, 1958 sur Auvio

L'oncle du jour n'est pas celui d'Amérique, mais un oncle bien français, une pipe à la bouche, des airs de grand garçon décalé et hors réalité, celui de Jacques Tati sorti sur les écrans en 1958.

Le film s'inscrit dans la tradition des satires à clown tristes du cinéma comme un Chaplin, Buster Keaton ou Harold Lloyd.

"Mon Oncle" oppose une famille de braves industriels entichés d'un confort absurde et d'une modernité mal placée à un M. Hulot fantaisiste, porteur d'une pipe et d'un vieux parapluie.

