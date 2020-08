"Fargo" est un film policier, une comédie dramatique, un grand foutoir plein de sang, une aventure qui va de mal en pis, une histoire de cons version Minnesota.

Un film, écrit, produit et réalisé par Joel et Ethan Coen sorti en 1996, avec Frances McDormand exceptionnelle dans le rôle principal. 6e film des frères Coen, le film raconte sur fond de neige une histoire rocambolesque et dramatique.

Casting et équipe Animateur Catherine FATTEBERT