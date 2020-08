Travelling : Le bonheur, Agnès Varda, 1965 sur Auvio

" Ce film est une partie de campagne où l'amour et les pique-niques tiennent une grande place. Mais les enfants aussi, car il s'agit d'une famille où le bonheur ne peut être imaginé sans enfants. Je voulais faire la chronique heureuse d'un certain milieu artisanal vivant dans la banlieue parisienne et la faire d'une façon affectueuse. Je connais des gens qui ne sont ni envieux ni revendicatifs.

Et puis, enfin, il y a l'amour, l'amour physique qui tient une telle place dans la vie, traité ici non par description mais comme élément d'équilibre, particulièrement à la fin du film. "

Casting et équipe Animateur Catherine FATTEBERT