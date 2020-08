Grease, de Randal Kleiser, sorti en 1978, est un film qui fait partie du folklore de Hollywood, avec ses chansons et ses danses, avec ses décors fifties, ses blousons noirs, sa gomina, avec John Travolta et Olivia Newton-John.

Un film au succès considérable, égratigné avec raison par la critique, mais qui trouve son public par la voie du cœur et de l'ouïe. Le succès est planétaire.

