Travelling : Casque d'or, Jacques Becker, 1952 sur Auvio

Caque d'or est une histoire d'amour qui tourne au drame, une histoire nostalgique à l'aube du 20e siècle dans un Paris qu'on ne connaît plus, dans les guinguettes des bords de Marne, les pince-fesses, les bistrots de quartier et leurs cours intérieures et chez les artisans.

Nous nous offrons une balade dans le Paris de 1900, celui des peintres à canotier, en suivant des bandes de truands, les Apaches comme on les appelait alors, nantis de leurs dames, leurs poules comme on disait, des femmes de petite vertu bien évidemment. Le film est tiré de l'histoire vraie d'Amélie Elie, dite Casque d'or, qui a été à l'origine d'une guerre de gangs dans le Belleville de 1900.

Mais le film ne rencontre pas son public malgré la présence de Simone Signoret et de Serge Reggiani. Echec commercial à sa sortie, il lui faut du temps pour devenir un succès, jusqu'à devenir un grand classique du cinéma. Tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il est LE chef-d'œuvre de Jacques Becker et Casque d'or est à présent considéré comme un des grands classiques du cinéma français.