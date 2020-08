Travelling : Huit et demi - Federico Fellini (1963) sur Auvio

Travelling vous emmène dans l'histoire des tournages des films cultes. C'est la petite histoire des grands films qui vous est racontée entre anecdotes, archives et extraits. Placés dans notre projecteur sonore, ces mêmes films révèlent leur propre récit et nous permettent d'inviter, dans notre cinéma radiophonique, tous les artisans du 7ème Art. C’est un film culte, présent dans tous les classements dédiés au cinéma, considéré comme un chef-d’œuvre à avoir vu au moins une fois dans sa vie. Ce film est celui de Federico Fellini, sorti en 1963, au titre énigmatique de "Huit et demi", "Otto e Mezzo" en italien. Il raconte l’histoire de l’histoire d’un film qui ne se fera peut-être jamais, à travers les états dames, les rêveries, et les obsessions d’un metteur en scène qui se soigne dans un établissement thermal. Présentation : Catherine FATTEBERT