Travelling : La prisonnière du désert – John Ford (1956) sur Auvio

Travelling vous emmène dans l'histoire des tournages des films cultes. C'est la petite histoire des grands films qui vous est racontée entre anecdotes, archives et extraits. Placés dans notre projecteur sonore, ces mêmes films révèlent leur propre récit et nous permettent d'inviter, dans notre cinéma radiophonique, tous les artisans du 7ème Art. The Searchers, La prisonnière du désert, est un film clé de l’histoire du cinéma, passé à la postérité pour la beauté de ses images, et pour le traitement résolument moderne du contexte historique, du racisme, puis de la rédemption. Western crépusculaire unique en son genre, ce film est considéré comme le chef-d’œuvre de John Ford. Présentation : Catherine FATTEBERT