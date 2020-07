Travelling : La boum, Claude Pinoteau, 1980 sur Auvio

La boum est une comédie romantique française écrite et réalisée par Claude Pinoteau, sur un scénario de Danièle Thomson, sortie en 1980, mettant en scène une Sophie Marceau de 13 ans face à ses amours, à sa grand-mère, à ses parents. Aujourd’hui, dans "Travelling", c’est La boum que nous regardons ensemble avec toute la nostalgie possible des années 1980, des émois adolescents, des premiers frissons, et des danses collées serrées sur des slows langoureux. On ne danse plus sur des slows pour faire connaissance. On se rencontre sur Tinder, on s’écrit des courts messages, l’époque a changé. La Boum est le film d’une génération et surtout d’une époque révolue. Et du coup, on se met à regarder ce film par le prisme de l’histoire, celui d’une société parisienne de classe moyenne dont on nous brosse le portrait en creux, en prise avec la crise de couple des quarantenaires, la crise d’adolescence, l’envie de progresser néanmoins dans ces années 1980 qui commencent après diverses crises économiques des années 1970. La Boum fait un triomphe en France, puis en Europe et surtout en Italie où les aventures de Vic créent des émeutes. Tout le monde se reconnaît dans cette histoire, cliché photographique d’un moment de transition que nous traversons tous. Le film marque son temps et c’est avec un plaisir non dissimulé que nous allons vous en parler. Présentation : Catherine FATTEBERT