Travelling : Jurassic Park, Steven Spielberg, 1993 sur Auvio

Des petits dinosaures, des gros, des féroces et des véloces, des herbivores et des carnivores. Des sauriens sous toutes leurs formes, dans un parc dʹattraction, sur une île perdue au milieu de lʹocéan: le projet fou dʹun milliardaire excentrique qui recrée les dinosaures grâce à du sang fossilisé. Ce parc se nomme Jurassic Park. Cʹest aussi le titre du film de Steven Spielberg sorti en 1993. Un film événement pour ses effets spéciaux, pour son marketing forcé, pour le rêve quʹil procure et la dinomania qui va suivre. Présentation : Catherine FATTEBERT