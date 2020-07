Travelling : Conan le barbare (Conan The Barbarian), John Milius, 1982 sur Auvio

Conan le Barbare est un film fantastique de John Milius, sorti en 1982. Film de Sword and Sorcery, Conan le Barbare est une épopée fantastique où le merveilleux héroïque rencontre l’aventure avec un grand A. L’histoire raconte celle d’un jeune héros barbare, incarné par Arnold Schwarzenegger, arraché à l’affection des siens, réduit en esclavage, et qui, devenu un adulte doté d’une force phénoménale et d’une volonté à toute épreuve, cherche à venger la mort de ses parents. Ne tardons pas, il est temps de partir aux confins du monde connu, à la recherche des secrets de l’acier barbare et d’une floppée d’esclaves. Présentation : Catherine FATTEBERT