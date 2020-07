Travelling : Le Parrain 2, Francis Ford Coppola, 1974 sur Auvio

La saga des mafiosi s'enrichit de chapitres inédits et prend une nouvelle dimension. Dans "Travelling", une proposition que vous ne pouvez pas refuser: "Le Parrain 2" ("The Godfather, Part Two") de Francis Ford Coppola, un film sorti en décembre 1974.

L'histoire a fait du chemin depuis qu'en 1970, la Paramount a acheté les droits du livre de Mario Puzo pour en faire un film bon marché sans noms connus. Coppola accepte tardivement la proposition, presque forcé. Il se bat contre le studio, impose Marlon Brando et Al Pacino, et résiste même aux écoutes du FBI.

"Le Parrain" sort en 1972, sublimant le cadre de la pure commande. Vu le succès du film, considéré comme la poule aux œufs d'or, Coppola accepte, contre contrôle artistique total, d'écrire et de réaliser une suite.

Coppola filme le deuxième volet comme un mythe souterrain qui raconte simultanément la jeunesse de Don Vito Corleone et la déchéance de Michael, l'âme damnée, le fils sur qui tout repose, rendu fou par l'impossibilité d'être bon à la tête d'un pouvoir si corrompu.

Le film rencontre, comme son prédécesseur, un beau succès critique et commercial, et remporte, en 1975, six Oscars, dont celui du Meilleur film jamais décerné à une suite, du Meilleur réalisateur pour Francis Ford Coppola et du Meilleur second rôle pour Robert De Niro.

Un troisième volet sortira en 1989. Mais ça, c'est une autre histoire.